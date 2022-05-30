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لبنان

التحضيرات اللوجستية انتهت... مجلس النواب ينتظر انتخاب رئيسه

Lebanon 24
30-05-2022 | 10:39
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نظمت مصلحة الاعلام في مجلس النواب جولة للصحافيين والمصورين في المجلس النيابي للاطلاع على التحضيرات اللوجستية لجلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبه وأعضاء هيئة المكتب.
 
ورافق رئيس مصلحة الاعلام في مجلس النواب علي دياب الوفد الاعلامي الى القاعة العامة حيث ستعقد جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبه  وأميني سر وثلاثة مفوضين، موضحا انه "تم تخصيص قاعة المكتبة للصحافيين لتسهيل عملهم في تغطية الجلسة إلى جانب غرفة الصحافة في المبنى الرئيسي، كما يمكن للضيوف ان يتابعوا وقائع الجلسة من قاعة المكتبة".
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ولفت دياب الى "وجود العديد من الطلبات الاعلامية للمشاركة في التغطية  من قبل وسائل اعلامية محلية وعربية واجنبية، ونظرا للحشد الاعلامي المشارك خصصت قاعة المكتبة للمتابعة، الى جانب مشاركة الاعلاميين المعتمدين في المجلس النيابي من القاعة العامة".
 
وأكد ان "تلفزيون لبنان سيتولى تأمين النقل المباشر".
 
 
 
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