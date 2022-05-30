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لبنان

تدابير سير في محيط مجلس النواب غداً

Lebanon 24
30-05-2022 | 10:58
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صـدر عن المديرية العامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة مـا يلــي:

يعقد مجلس النواب الساعة 11,00 من تاريخ 31-5-2022 جلسة عامة لانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه وأعضاء هيئة المكتب.

 لذلك سيتم منع وقوف السيارات اعتباراً من الساعة 5,00 من فجر التاريخ المذكور في المنطقة المحيطة بالمجلس النيابي والممتدة: من جامع زقاق البلاط حتى مبنى اللعازرية، من بيت الكتائب لغاية بنك الأهلي / باب ادريس، ومن شارع رياض الصلح حتى جامع الأمين.
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يرجى أخذ العلم.
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