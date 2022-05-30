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لبنان

توقف خدمات "أوجيرو" في هذه المنطقة

Lebanon 24
30-05-2022 | 11:30
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نشرت صفحة "أوجيرو" عبر حسابها على تويتر: 
 
"طرأ عطل في سنترال طرابلس - البحصاص بسبب الضغط على المولدات ممّا أدّى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة و عدد من المناطق المجاورة."
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أوجيرو

طرابلس

البحصاص

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