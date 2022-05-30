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لبنان

نائبٌ يسحب ترشيحه لمنصب نائب رئيس مجلس النواب.. من هو؟

Lebanon 24
30-05-2022 | 12:41
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أفادت معلومات قناة "الجديد" عن تراجع النائب سجيع عطية عن الترشح لمنصب نائب رئيس مجلس النواب لصالح النائب غسان سكاف. 
 
 
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سجيع عطية

غسان سكاف

مجلس النواب

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