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لبنان

نهر الكلب يشهد مأساة جديدة.. هذا ما جرى مع شاب بعمر الـ19 عاماً

Lebanon 24
30-05-2022 | 12:45
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تمكنت وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني منذ بعض الوقت، وبعد عمليات مسح شاملة لشاطىء نهر الكلب، من إنتشال جثة الشاب ج.م. (19 عاماً) الذي غرق اثناء ممارسته هواية السباحة عند مصب نهر الكلب.
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ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فقد جرف التيار البحري الشاب إلى عمق 10 أمتار، ونقلت جثته بعد انتشالها إلى مرفأ الصيادين في الضبية بإنتظار حضور القوى الأمنية والطبيب الشرعي للكشف عليها.
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