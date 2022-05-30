نهر الكلب يشهد مأساة جديدة.. هذا ما جرى مع شاب بعمر الـ19 عاماً

تمكنت وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني منذ بعض الوقت، وبعد عمليات مسح شاملة لشاطىء نهر الكلب، من إنتشال جثة الشاب ج.م. (19 عاماً) الذي غرق اثناء ممارسته هواية السباحة عند مصب نهر الكلب.

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