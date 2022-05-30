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لبنان

في البقاع.. طوافات الجيش ترشّ الحقول بمبيدات لمكافحة حشرة السونة

Lebanon 24
30-05-2022 | 13:25
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أعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على "تويتر" أن "الطوافات العسكرية التابعة لها باشرت برشّ حقول النجيليات في محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل بمبيدات حشرية، وذلك لمكافحة حشرة السونة بطلب من وزارة الزراعة".
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