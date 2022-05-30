في البقاع.. طوافات الجيش ترشّ الحقول بمبيدات لمكافحة حشرة السونة

أعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على "تويتر" أن "الطوافات العسكرية التابعة لها باشرت برشّ حقول النجيليات في محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل بمبيدات حشرية، وذلك لمكافحة حشرة السونة بطلب من وزارة الزراعة".

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