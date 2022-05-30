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لبنان

من هي الشخصية التي ستدعمها "حركة أمل" لمنصب نائب رئيس مجلس النواب؟

Lebanon 24
30-05-2022 | 13:43
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ذكرت قناة الـ"LBCI" أنّ نواب كتلة التنمية والتحرير (كتلة حركة أمل)، سيصوتون للنائب الياس بو صعب لمنصب نائب رئيس مجلس النواب، يوم غد الثلاثاء.
كذلك، أشارت القناة إلى أنّ حزب "القوات اللبنانية" سيسيرُ حتى الساعة بورقة بيضاء الى حين التأكد من أن الاسم الذي ستدعمه في انتخابات نائب رئيس المجلس، سيؤمن الاصوات المطلوبة للفوز.
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