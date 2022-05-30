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لبنان

عبر الصرّافات الآلية.. هذا ما حصل عليه المُواطنون اليوم

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-05-2022 | 14:09
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حتى السّاعة السادسة من مساء اليوم، استمرّت معظم المصارف باستقبال زبائنها، وذلك تنفيذاً لتعميم مصرف لبنان القاضي بتسليم المواطنين رواتبهم بالدولار الأميركي بناء لمنصة "صيرفة".
في معاينة قام بها "لبنان24" على بعض المصارف في الجنوب وصيدا، تبيّن أن الضغط على الصناديق لم يكن كبيراً وتحديداً في ساعات ما بعد الظهيرة. إضافة إلى ذلك، تبين أن المصارف عدّلت في برمجة "الصرافات الآلية" التابعة لها ما سمح للمواطنين بسحب الدولار عبرها طوال النهار.
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مع هذا، فقد تبيّن أن هناك مشكلة طرأت خلال عمليات السحب، وأساسها أن المواطنين كانوا يحصلون على دولارات ممزقة وقديمة، ما يُظهر أن المصارف أودعت ما لديها من دولارات بالية وغير بالية في تلك الصرافات، من أجل تسليمها إلى المواطنين.
إثر ذلك، قام عددٌ من زبائن المصارف بالعودة إلى الفروع التي سحبوا منها الدولارات الممزقة والمهترئة، وذلك بعدما تعذر صرفها في السوق الموازية. وداخل فروع المصارف، تمت عملية تبديل الدولارات بأخرى جديدة من دون تقاضي أي عمولة، علماً أن ذلك حصل في أوقات سابقة ضمن بعض المصارف.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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