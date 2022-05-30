إجتماع استثنائي لتكتل "الجمهورية القوية" بشأن جلسة الغد.. ما الذي تقرر؟

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عقد تكتل "الجمهورية القوية" اجتماعاً استثنائياً، برئاسة رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، وحضور اعضاء التكتل كافة، للبحث في شأن جلسة مجلس النواب، التي ستعقد صباح غد الثلاثاء ، لانتخاب رئيس المجلس النيابي ونائبه وهيئة مكتب المجلس.وقرر المجتمعون "تلبية دعوة رئيس السن لجلسة غد الثلاثاء ، والمخصصة لانتخاب الرئيس ونائبه وهيئة مكتب المجلس. كما وقرر التكتل بالنسبة لرئيس المجلس، التصويت بورقة بيضاء تأكيدا للموقف المعلن من التكتل. وبالنسبة إِلى نيابة الرئاسة، قرر التكتل انطلاقا من سعيه، منذ اللحظة الاولى، إلى المحافظة على الاكثرية السيادية التغييرية، ووحدة صفها، التريث في اتخاذ موقف نهائي من نيابة الرئاسة و الاستمرار في سعيه التوفيقي، في انتظار التوصل الى مرشح موحد للاكثرية المذكورة".