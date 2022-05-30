في هذه المنطقة.. سرقة كابلات التوتر العالي من قبل مجهولين

أقدم مجهولون على سرقة كابلات التوتر العالي في المنطقة الممتدة ما بين حي نبع الصفا وبلدة المجدل في وادي خالد - عكار.

ويذكر ان الشبكة في هذه المنطقة قد تعرضت لمرات عدة للسرقة، وعمل أهالي المنطقة على جمع الأموال واعادة تأهيلها مرات عديدة.

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