Advertisement

لبنان

نقابة مصانع الأدوية تنفي الإشاعات عن توقف المصانع عن العمل

Lebanon 24
30-05-2022 | 15:04
A-
A+
Doc-P-957562-637895451685149987.jpg
Doc-P-957562-637895451685149987.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نبه المكتب الإعلامي لنقابة مصانع الأدوية في لبنان بأن إشاعات "كثُرت في الآونة الأخيرة عن توقف مصانع الأدوية والأمصال اللبنانية عن العمل ونفاذ مادة المازوت لديها، كما وتقاعسها عن تسليم مستحضراتها الى الصيدليات في لبنان بسبب عدم استقرار سعر صرف الدولار". 
Advertisement
ونفى البيان "... كل ما يشاع في هذا الصدد في شكل قطعي، والتأكيد على استمرارها في العمل وفي تسليم الدواء بصورة يومية ومستدامة الى الصيدليات والمستشفيات وكافة المرافق الصحية على كل الاراضي اللبنانية، مع العلم بأن المصانع تواجه يوميا تحديات كبيرة بسبب الأزمات الاقتصادية والمالية التي تعصف بلبنان".
وأضاف: "تواصلت رئيسة النقابة كارول أبي كرم مع كل مصانع الأدوية والأمصال اللبنانية التي أكدت استمرارها في العمل وتلبية حاجات المريض من خلال تأمين الأدوية النوعية وبالأسعار المناسبة. وفي هذا السياق تتمنى النقابة عدم نشر مثل تلك الأخبار التي لا تساهم الا في تفاقم الازمة وزيادة القلق عند المواطنين".
وناشدت نقابة مصانع الأدوية اللبنانية كل المعنيين "دعم المصانع بشتى الطرق وإعطاءها الأولوية وبخاصة في صرف مستحقاتها لدى مصرف لبنان لضمان استمرارية عملها لما في ذلك من ضرورة للحفاظ على الأمن الدوائي".
وثمنت النقابة "ثقة الجسمين الطبي والصيدلاني في مجال صناعة الأدوية اللبنانية" وناشدتهم "وصف وصرف الدواء اللبناني"، كما وناشدت المواطنين "طلب الدواء اللبناني فهو متوافر في كل الصيدليات".

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:07 | 2022-05-30
22:12 | 2022-05-30
22:14 | 2022-05-30
23:24 | 2022-05-30
23:14 | 2022-05-30
23:10 | 2022-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website