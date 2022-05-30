نائب رئيس الحكومة: سلامة يتدخّل في سوق الدولار بأموال الاحتياطي

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي أن "تدخل مصرف لبنان في السوق الموازية هو وراء ارتفاع وانخفاض سعر الدولار بشكل أساسي"، موضحاً أن "البنك المركزي يتدخل بشكل مؤكّد من الاحتياطي الموجود لديه".

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وفي حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، أضاف الشامي: "طلبنا من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة معرفة حجم الاحتياطي الفعلي ولم يصلنا أي جواب".

مع هذا، لفت نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أنه "تم التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال وقت صعب جداً وبفترة تُعتبر سريعة نسبياً"، وأردف: "إلى الآن، لا أفهم لماذا لم تُقر الموازنة لسنة 2022".

وعن خطة التعافي المالي، أكد الشامي أنها "متكاملة ولا يمكن اختصارها بموضوع الودائع والمودعين"، وأردف: "حسب الخطة الحالية، نضمن عودة 100 ألف دولار للمودعين بالدولار وليس بالليرة اللبنانية".