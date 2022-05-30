مقدمات النشرات المسائيّة

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إستحقاقان بارزان يطبعان المشهد الداخلي مع بداية الأسبوع:الأول مالي مع دخول تعاميم حاكم المركزي حيز التنفيذ بدءا من اليوم وإعلان جمعية مصارف لبنان أنها توصي المصارف بقبول جميع الشيكات التي لا تفوق قيمتها خمسة عشر ألف دولار أميركي وكذلك فإن المواطنين على موعد مع تراجع ملموس لسعر صرف الدولار في السوق الموازية وتراجع أسعار السلع الإستهلاكية والمحروقات إنفاذا للإجراءات التي بدأت بإتخاذها وزارة الإقتصاد والتجارة وأولها تخفيض سعر ربطة الخبز.أما الإستحقاق الثاني فهو تشريعي بإمتياز فيوم غد ستشهد ساحة النجمة جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة المكتب وستكون علنية وستنقل مباشرة على الهواء.وفي هذا الإطار تتواصل المشاورات بين الأفرقاء السياسيين بغية الوصول الى تفاهمات بشأن المطبخ التشريعي علما أن الرئاسة غير قابلة إلا أن تؤول الى الرئيس نبيه بري لولاية سابعة في حين تبقى العين على انتخاب نائب الرئيس وأميني السر والمفوضين الثلاثة.والبارز اليوم أيضا ما أوردته وكالة الأنباء المركزية من أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستعد بعد ترتيب بعض ملفاته الداخلية الداهمة لزيارة بيروت وقد أبلغ أحد كبار معاونيه في خلية الأزمة الخاصة بلبنان التي تم تشكيلها في الاليزيه أنه ينوي زيارة بيروت فورا بعد انتهاء الإنتخابات التشريعية الفرنسية في التاسع عشر من حزيران وطلب ماكرون من خلية أزمة لبنان إعداد العدة للزيارة التي يريدها حاسمة لجهة منع انهيار لبنان وقطع الطريق على احتمال حصول فراغ في سدة الرئاسة الأولى .كل الأنظار تشخص الى الجلسة الاولى للمجلس النيابي الجديد يوم غد الثلاثاء والمخصصة لانتخاب رئيس للمجلس ونائبه وأميني السر والمفوضينوعشية الاستحقاق تتكثف الاجتماعات على مستوى الكتل النيابية تمهيدا لإتخاذها الموقف النهائيوفي هذا الإطار رأس الرئيس نبيه بري إجتماعا لكتلة التنمية والتحرير التي توجهت بالشكر من كل الكتل والنواب الذين اعلنوا تأييدهم ترشيح الكتلة لرئيسها كما شكرت سلفا كافة النواب بغض النظر عن موقفهم مؤكدة إنفتاحها واستعدادها للتعاون مع الجميع بما يخدم انقاذ لبنان واللبنانيينواتخذت كتلة التنمية والتحرير القرارات الملائمة حيال سائر بنود الجلسة ومنها انتخاب نائب رئيس المجلس واميني السر والمفوضين الثلاثة.والى حين إتضاح موقف باقي الكتل أعلنت كتلة نواب عكار من عين التينة تأييد ترشيح الرئيس بريوربطا بجلسة الغد وجه الرئيس بري نداء دعا فيه اللبنانيين في المناطق كافة الى الإمتناع بشكل مطلق عن إطلاق الرصاص خلال إحياء أي فعالية إحتفالية خاصة تتعلق بإنتخاب رئاسة المجلس النيابيفي شأن آخر وبعدما شهد سعر صرف الدولار في السوق السوداء تراجعا كبيرا إثر إعلان حاكم مصرف لبنان الأخير الى حاملي الليرة اللبنانية إنطلقت اليوم عملية التقدم بالطلبات الى المصارف اللبنانية للحصول على الدولار وفق سعر SAYRAFA على ان تتم تلبية هذه الطلبات كاملة في غضون ?? ساعة وكان لافتا عدم وجود زحمة أو طوابير أمام فروع المصارف خلال سعي المواطنين للإستفادة من هذه العملية.على مرمى ساعات من الجلسة الاولى للمجلس النيابي الجديد، فتحت قاعات ساحة النجمة من جديد، ولم تقفل الاتصالات للوصول الى ساعة الانتخاب..بلا رصاص وفق ما طلب من محبيه، سيكون نبيه بري رئيسا للمجلس النيابي للمرة السابعة بلا منازع، على ان منصب نائب الرئيس ينتظر ما تكشفه صندوقة الغد، وان كانت عملية الحسبة السياسية وبالاصوات تجعل النتيجة شبه واضحة.ومن الواضح ان الياس ابو صعب وغسان سكاف المرشحين الثابتين لمنصب نائب الرئيس، بانتظار ان يحسم سجيع عطية موقفه من الاستمرار بالمنافسة او الانسحاب لاحد المرشحين .ترتيب المشهد النيابي لم ينسحب على ذلك الاقتصادي، فالوقوف على ابواب المصارف لشراء الدولار لا يوحي بحل جذري للازمة، التي افتعلها وهدأها حاكم بأمر المال.بهدوء وانفتاح سياسي ووطني مد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة اليد للنواب ايا تكن خلفيتهم السياسية والاديولوجية، لا سيما حول الشعارات التي رفعها هؤلاء بموضوع مكافحة الفساد واستنهاض الوضع الاقتصادي، اما بموضوع السيادة فدعاهم النائب رعد من اجل تقرير مستقبل التنقيب عن الغاز والنفط في البحر والبر بعيدا عن الايادي الخارجية، وابتداع نظام اقتصادي يحفظ السيادة وعدم الارتهان لاحد..اما حدث الاحد الامني المتمثل بتوقيف مهرب المخدرات السعودي فما زالت التحقيقات بالملف متواصلة، وضبط عادل الشمري متلبسا يصعب اي محاولة لتهربه او تهريبه من القضية..في فلسطين لم تفلح كل عنتريات العدو بتهريب قادته من دائرة الفشل الذي اصاب مسيرة الاعلام، فالمصابون بالصدمة من المحللين السياسيين والامنيين الصهاينة أكدوا ان حشد عشرات آلاف الجنود لحماية مسيرة مشت ضمن الخطوط الحمر الفلسطينية يثبت أن لا سيادة اسرائيلية على القدس، وان الحكومة العبرية محكومة بسقف سيف القدس الذي تحمله المقاومة الفلسطينية والذي سيفرض كل المعادلات وفق المحللين الصهاينة..لولا المعركة المحتدمة على موقع نائب الرئيس، لكانت جلسة الغد لزوم ما لا يلزم، بفعل التجديد المحسوم لرئيس حركة أمل نبيه بري رئيسا لمجلس النواب لولاية سابعة، بعد ثلاثين سنة أمضاها على رأس السلطة التشريعية، مواكبا نوابا وحكومات ورؤساء ومسؤولين على مختلف المستويات، ساهمت أفعالهم مجتمعة، بإيجابياتها وسلبياتها، في رسم صورة الحاضر، في وقت يأمل اللبنانيون الذين يعانون الأمرين اليوم بفعل الأزمة الاقتصادية والمالية، في أن يأخذ الجميع العبر المناسبة من التجارب الماضية،لإطلاق مسعى جدي، بالتعاون بين الجميع، لانتشال البلاد من المحنة.إذا، بقوة الميثاق والعدد الكافي من النواب، نبيه بري فائز حكما غدا، وقد لفت اليوم النداء الذي دعا فيه اللبنانيين في كافة المناطق الى الامتناع بشكل مطلق عن إطلاق الرصاص خلال إحياء أي فعالية إحتفالية، حيث قال: لقد سبق وأن حول الرصاص الذي يطلق في الهواء الفرح الى حزن وأمعن في ايذاء الناس في أرواحهم وممتلكاتهم، فأنتم معنيون اليوم بأن تكونوا عند حسن الظن إلى جانب أهلكم في هذا الظرف العصيب في تعزيز سلمهم الأهلي وحماية ارواحهم وممتلكاتهم.أما على خط نائب الرئيس، فمرشحان بارزان: الأول، عضو تكتل لبنان القوي النائب الياس بو صعب، الذي يحمل طرحا واضحا يواصل بحثه مع مختلف الكتل والنواب من مختلف الاتجاهات، والثاني، النائب غسان سكاف، الفائز على لائحة وليد جنبلاط وحلفائه في البقاع الغربي وراشيا، والذي يسأل بعض النواب الذين يرفعون راية التغيير عن موقفهم من ترشيحه.وفي الانتظار، الدولار هم أول عند الناس، سواء لناحية تطبيق بياني مصرف لبنان اللذين أديا عمليا إلى خفض سعر الصرف حتى إشعار آخر، ولو على حساب المودعين… او لجهة أسعار السلع، التي كثرت الوعود حول خفضها، بشكل يتناقض حتى اللحظة مع الواقع.معركة رئاسة مجلس النواب محسومة لأن مرشحها واحد. ومعركة نيابة الرئاسة غير محسومة اذا اقتصرت على مرشحين (2). اما اذا زاد عدد المرشحين على اثنين فان المعركة ستحسم قبل انعقاد الجلسة.حسم معركة الرئاسة الثانية لا يعني بتاتا ان الرئيس نبيه بري مرتاح الى وضعه. فهو للمرة الاولى قد لا ينجح لا من الدورة الاولى ولا من الدورة الثانية، لأن الغالبية المطلقة في المبدأ غير متوافرة، الا اذا سانده التيار الوطني الحر من تحت الطاولة بعدد من الاصوات.وحتى الان كل المعلومات تتقاطع عند التأكيد ان نواب التيار لن يصوتوا لبري. وهو ما أكده من جديد بيان صادر عن التيار ذكر بموقف رئيسه جبران باسيل، الذي كرر اكثر من مرة ان لا موجب لانتخاب بري لرئاسة مجلس النواب. كما اكد البيان ان لا صفقة عقدت بهذا الخصوص بين التيار الوطني الحر وامل.والموقف المذكور ، اذا تأكد وتثبت في جلسة الغد، فانه قد يحمل بري وكتلته على عدم التصويت لمرشح التيار لنيابة رئاسة المجلس الياس بو صعب، فتختلط عندها الاوراق من جديد، ونكون امام معركة حقيقية، بل امام معركة مفتوحة على كل الاحتمالات وغير محددة النتائج سلفا.مع ذلك فان معركة نيابة الرئاسة لن تصبح جدية الا اذا توحدت القوى السيادية والتغييرية والمستقلين حول مرشح واحد. وتوحيد الاصوات زادت حظوظه مع انسحاب سجيع عطية لمصلحة غسان سكاف. لكن استمرار وجود اي مرشح ثالث، كأديب عبد المسيح مثلا، يعني ان بو صعب سيكون حتما غدا نائب رئيس مجلس النواب , وبعدد اصوات مريح . وهو لهذه الغاية يواصل اتصالاته ، وقد زار اليوم اعضاء التكتل الوطني المستقل.توازيا ، كان منافسه سكاف يفصل استراتيجة عمله في حال وصوله، و ترتكز على التطبيق الحرفي للنظام الداخلي لمجلس النواب، والتعهد الكامل بعدم اقفال البرلمان واعتماد التصويت الالكتروني.والاهم في كلام سكاف موقفه السيادي الواضح ، اذ اعلن ان من الضروري تثبيت مرجعيات الدولة ممثلة بمؤسساتها الدستورية واجهزتها الامنية حسب السياسة الدفاعية اللبنانية، كذلك اعتماد سياسة خارجية موحدة تصدر عن مجلس الوزراء وفقا للدستور.توازيا، القاضية غادة عون تواصل حروبها العبثية غير المقنعة على تويتر، اذ بررت اهمالها ملف القرض الحسن بعدم امتلاكها ادلة كافية عن تبييض اموال في الملف. فهل نسيت غادة عون كيف هجمت على شركة مكتف طمعا بالحصول على وثائق وادلة ؟ فلماذا لا تكرر هذه التجربة ؟ ام ان ما يصح على شركة مكتف القانونية لا يصح على مصرف القرض الحسن، الذي هو غير قانوني من الاساس؟غدا سيعتلي طاولة الرئاسة في ساحة النجمة رئيس السن الرئيس نبيه بري لادارة جلسة انتخاب رئيس المجلس ، وهو الرئيس بري ، مرشحا من كتلة التنمية والتحرير التي يرئسها الرئيس بري، والتي تضم نواب حركة أمل التي يرئسها الرئيس بري، مع نواب حلفاء.الرئاسة محسومة ، لا مرشح آخر ، وأصدق من لخص هذا الواقع هو النائب المنتخب قبلان قبلان، الآتي من رئاسة مجلس الجنوب، الذي قال: " إذا لم يكن الأخ نبيه بري رئيسا ، فنحن لسنا نوابا " .انتخابات 15 أيار أفرزت سبعة وعشرين نائبا عن الطائفة الشيعية، بين حزب الله وحركة أمل.الحزب والحركة رشحا الرئيس بري ، وليس في كتلتيهما من يخرج عن طاعتهما.إذا لا ديموقراطية عملية في انتخاب " بري السابع ".المعركة على منصب نائب الرئيس .هذه المعركة على شخصية أرثوذكسية ، لا يقررها الأرثوذكس ، مثلما يقرر الشيعة من يكون رئيس المجلس ، بل يقررها الجميع بمن فيهم الارثوذكس .المتقدم حتى إثبات العكس، النائب المنتخب الياس بو صعب الذي أنجز ال devoir جيدا : التقى رئيسه في التكتل جبران باسيل الذي قال إن مرشح التيار هو الياس بو صعب ثم التقى رئيسه في ساحة النجمة، وكانت صورة " على الواقف " بين الرجلين ، وكأن بو صعب تبنى شعار القوات أو استعاره ، والذي يقول : " نحنا فينا ونحنا بدنا " .الرئيس بري ، المرتاح إلى رئاسته غدا ، وجه نداء دعا فيه الى "الإمتناع بشكل مطلق عن إطلاق الرصاص في خلال إحياء أي فعالية إحتفالية، خصوصا تلك المتعلقة بإنتخاب رئاسة المجلس النيابي يوم غد".اللافت هنا اعتباره انتخابه غدا " فعالية احتفالية"...ومع صعوبة التزام أنصار حركة أمل هذا النداء، أيها المواطنون، إتخذوا الحيطة والحذر لحظة إعلان فوز الرئيس بري بالرئاسة للمرة السابعة.بعد رئاسة المجلس ونيابة الرئاسة وإنشاء المطبخ التشريعي، يأتي دور مطبخ السلطة التنفيذية.واليوم كان لافتا هجوم المملكة العربية السعودية على الرئيس سعد الحريري عبر صحيفة عكاظ التي كتبت تحت عنوان " سعد الحريري والمليارات الضائعة": " أفلست الدولة اللبنانية وانهارت عملتها والحريري على رأس الحكومة. ومن أسباب ذلك بلا شك سوء إدارته السياسية عموما وسوء إدارته للتسوية الرئاسية خصوصا."تقلب سعر الرئيس نبيه بري اليوم على منصة السوق السوداء فيما لم تصدر بعد نشرة منصة صيرفة النيابية لتحصي الرقم الذي سيخرج به رئيسا.وهذا النهار قضى مفعوله بتعداد الأصوات وطرحها من دون جمعها وترصد مسار التيار الوطني الحر وما اذا كان سيلجأ الى تسريب الصوت عبر اتفاق بالتراضي بين الطرفين ومما تظهر من اتصالات اليوم أن عملية مسار ومصير ستكون متبعة في آلية الاقتراع , فلدى اطمئنان بري إلى أصواته المطعمة بأربعة نواب من التيار تحل البركة على الياس أبو صعب نائبا للرئيس وخير هذا بشر ذاك.اما إذا تخلف التيار وأحجم عن دعم بري بالميثاقية المطلوبة فيلجأ الثنائي الشيعي الى الخطة باء وترشيح شخصية أخرى لنائب الرئيس وفي هذا الإطار تراجع النائب سجيع عطية عن الترشح لمصلحة النائب غسان السكاف المدعوم من الاشتراكي وهنا ستقع أم المعارك غدا إذ تنحصر المنافسة بين أبو صعب وسكاف الذي اجتمعت على ترشيحه قوى مستقلة وفي مضمونها تشكل بعضا من "المستقبل الماضي " وبعضها الاخر من نواب ترشحوا تحت عناوين مستقلة فيما آخرون مبللون بالاشتراكي.والاجتماع الذي نظمه نائب بيروت نبيل بدر يقابله اجتماع اخر في السوق الموازية حيث يلتقي في هذه الاثناء نواب التغيير من دون ضجيج إعلامي ليرسموا الحدود في مسألة انتخابات رئيس المجلس ونائب الرئيسومعركة نائب الرئيس هي البوصلة وستحتاج الى اصوات النواب الثلاثة عشر المعارضين لقلب المعادلة وتعزيز فرص السكاف اذا التزم المستقلون بترشيحه .حلبة الصراع تدور في هذه اللحظات على انتخابات طاحنة لن تغير في معادلة المواطن اللبناني المطحون والذي افتتح نهاره على دولار لا يعلمآخر خيوطه وعلى اسعار لا تزال تعمل وفق الدولار الطالع وعلى منصة صيرفة ضربت في المساء الى حدود المئتي مليون دولارفمن اشترى ومن باع ؟ وكيف سيكون عليه السوق في اليومين المقبلين والذين سيشهدا على تحصيل رواتب القطاع العام والعسكر والقوى الامنية ؟هنا ايضا ستدور ام المعارك التي تبدأ بسعر ولا يعرف على اي سعر سنتهي .