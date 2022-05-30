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لبنان

نوّاب التغيير أمام اختبار

Lebanon 24
30-05-2022 | 17:14
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أشارت مصادر النواب المستقلين عبر "الجريدة" الكويتية إلى أنه "تم البحث في إمكانية توافق يجمع "القوات اللبنانية" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" وحزب "الكتائب اللبنانية" ونواب مستقلين آخرين لتقديم مرشح لمنصب نائب الرئيس".
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من شأن نجاح هذا السيناريو أن يكسر الصورة بأن قواعد اللعبة عادت إلى الوراء إلى التسويات السياسية المحبطة للقوى الشبابية.
وفي بورصة مرشحي المعارضة برز ترشّح النائب غسان اسكاف الذي فاز على لوائح "التقدمي الاشتراكي" لكنه لم ينضّم إلى كتلة "اللقاء الديمقراطي".
ولفتت مصادر نيابية إلى أن "سكاف شرع بإجراء اتصالات للحصول على دعم جميع نواب المعارضة، خصوصاً أن أصوات كتلة نواب القوات اللبنانية ونواب التغيير ستكون هي المرجحّة في الاقتراع".
وبحال فشل هذا السيناريو، فهذا يعني أن نواب التغيير ونواب القوات قد شلوا قدراتهم بأنفسهم، مما قد ينعكس في استحقاقات أخرى كمسار تسمية شخصية لرئاسة الحكومة وقواعد تشكيلها. (الجريدة الكويتية)
المصدر: الجريدة الكويتية
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