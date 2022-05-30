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لبنان

هل يدعم بري طعن "التيار" بمقعدين؟

Lebanon 24
30-05-2022 | 22:12
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ذكرت "نداء الوطن" نقلا عم مصادر واسعة الاطلاع، كما وصفتها، أنّ الصفقة الانتخابية التي رعى "حزب الله" إبرامها بين ميرنا الشالوحي وعين التينة تضمنت، فضلاً عن إجراء "مقايضة مكتومة" في الأصوات بين الجانبين، طلب باسيل "تعهداً شخصياً من بري بأن يدعم الطعن الذي سيقدمه "التيار الوطني" أمام المجلس الدستوري في مقعدين انتخابيين"، موضحةً أنّ "بري ضمن بموجب هذا التعهد قبول العضوين الشيعيين في المجلس الدستوري الطعن بهدف محاولة "شقل" باسيل انتخابياً عبر زيادة عدد كتلته بمقعدين لتعود أكبر من كتلة "القوات اللبنانية"، وذلك بالتوازي مع إصرار "حزب الله" على إنجاح الطعن الدستوري بالمقعد النيابي الذي خسره النائب السابق فيصل كرامي في طرابلس بغية إعادة قلب موازين قوى الأكثرية في المجلس النيابي الجديد لصالح "الحزب" وحلفائه".
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