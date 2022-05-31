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لبنان

دوّي صوت قويّ في طرابلس وعكار.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
31-05-2022 | 01:13
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن دوّي صوت قويّ في طرابلس وعكار، تبيّن لاحقًا أنه ناجم عن إختراق لجدار الصوت من قبل الطائرات الحربية المعادية.
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