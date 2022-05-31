المرتضى: علينا العمل على تجديد العهد بالثبات على مبدأ العيش معاً

غرد وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى عبر حسابه على "تويتر": "علينا أن نعمل على تجديد العهد بالثبات على مبدأ العيش معاً، وأن نحفظ وطننا ونعزز اسباب صموده في وجه أعدائه وما أكثرهم، ولا سيما التكفيري والإسرائيلي العدوين اللدودين للإنسانية.

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