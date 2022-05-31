ميقاتي مساء اليوم عبر "الجديد" بحوار خاص: توقيت استثنائي وإيضاحات أساسية

يطل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اليوم عبر "قناة الجديد" في حوار خاص مع الزميل جورج صليبي عند التاسعة والنصف مساء.

توقيت اللقاء بعد ساعات من استحقاق انتخابات رئاسة مجلس النواب، من شأنه ان يكشف الكثير من النقاط، قبيل الخطوة الدستورية التالية، وهي الدعوة الى استشارات نيابية ملزمة لتشكيل حكومة جديدة.

ومن المتوقع ان يحدد ميقاتي موقفه من موضوع رئاسة الحكومة المقبلة، وكيفية ادارته فترة تصريف الاعمال لحكومته المستقيلة، خصوصا اذا ما طال أمد "التكليف والتشكيل".

كذلك ستكون الحلقة مناسبة ليتحدث فيها عن عمل الحكومة على مدى ثمانية أشهر، لا سيما في ما يتعلق بالملف الاكثر سخونة والاكثر استنزافا للخزينة وهو ملف الكهرباء، وانعكاسات ما اقدم عليه وزير الطاقة وليد فياض قبيل الجلسة الاخيرة للحكومة بسحب ملفين اساسيين للكهرباء عن جدول الاعمال "بحجة المزيد من الدرس".

فمن أين سيطل ميقاتي الليلة، وماذا ستحمل اطلالته من دلالات؟