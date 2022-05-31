Advertisement

لبنان

ميقاتي مساء اليوم عبر "الجديد" بحوار خاص: توقيت استثنائي وإيضاحات أساسية

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
31-05-2022 | 01:15
A-
A+
Doc-P-957639-637895820807302216.png
Doc-P-957639-637895820807302216.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يطل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اليوم عبر "قناة الجديد" في حوار خاص مع الزميل جورج صليبي عند التاسعة والنصف مساء.

توقيت اللقاء بعد ساعات من استحقاق انتخابات رئاسة مجلس النواب، من شأنه ان يكشف الكثير من النقاط، قبيل الخطوة الدستورية التالية، وهي الدعوة الى استشارات نيابية ملزمة لتشكيل حكومة جديدة.

ومن المتوقع ان يحدد ميقاتي موقفه من موضوع رئاسة الحكومة المقبلة، وكيفية ادارته فترة تصريف الاعمال لحكومته المستقيلة، خصوصا اذا ما طال أمد "التكليف والتشكيل".

كذلك ستكون الحلقة مناسبة ليتحدث فيها عن عمل الحكومة على مدى ثمانية أشهر، لا سيما في ما يتعلق بالملف الاكثر سخونة والاكثر استنزافا للخزينة وهو ملف الكهرباء، وانعكاسات ما اقدم عليه وزير الطاقة وليد فياض قبيل الجلسة الاخيرة للحكومة بسحب ملفين اساسيين للكهرباء عن جدول الاعمال "بحجة المزيد من الدرس".

فمن أين سيطل ميقاتي الليلة، وماذا ستحمل اطلالته من دلالات؟

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:39 | 2022-05-31
07:21 | 2022-05-31
07:13 | 2022-05-31
07:12 | 2022-05-31
07:11 | 2022-05-31
07:09 | 2022-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website