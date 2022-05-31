إشكال وإطلاق نار في ببنين... هذا ما حصل ليلاً

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع إشكال في ببنين عند الساعة الحادية والنصف ليلاً استمر فيه اطلاق الرصاص حتى الثانية عشرة والربع، وذلك نتيجة عملية سرقة من قبل الشاب م. م. الملقب "بالطيارة" لشاب آخر من آل ك.، حيث سلب منه هاتفه ومحفظته التي كانت تحتوي على مليون ونصف، واعتدى عليه بالضرب مع اشخاص كانوا برفقته.

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وبالتفاصيل، قام السارق بإطلاق النار باتجاه مختار آل ك. وزملائه الذين كانوا يسعون الى تهدئة الاوضاع، مما ادى على الرد على مصادر النيران منهم.

وادى اطلاق الرصاص الكثيف الى تضرر كلّ المنازل في منطقة الحميرة ببنين، كما سيطر الرعب في الاطفال والاهالي.

وعملت وحدات الجيش على مداهمة مطلقي النار ولم يفد عن توقيف احد.