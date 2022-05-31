كتل هوائية حارة.. ماذا في تفاصيل الايام المقبلة؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيّاً مع انخفاض محدود في درجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها جبلا وداخلا ، مع تشكل ضباب محلي واحتمال تساقط رذاذ على المرتفعات الشمالية.
وجاء في النشرة الاتي:
- الحال العامة: كتل هوائية مصدرها الخليج العربي تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، تنحسر تدريجيّاً اليوم الثلاثاء عن المناطق الساحلية والجبلية .
معدل درجات الحرارة لشهر ايار على الساحل يتراوح ما بين 18 و 27 درجة.
- الطقس المتوقع في لبنان:
الثلثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً بسحب مرتفعة مع انخفاض درجات الحرارة التي تصبح ضمن معدلاتها الموسمية.
الأربعاء: غائم جزئيّاً مع انخفاض محدود في درجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها جبلا وداخلا، مع تشكل ضباب محلي واحتمال تساقط رذاذ على المرتفعات الشمالية.
الخميس: غائم جزئيّاً مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة ساحلاً ودون تعديل يذكر في الداخل، مع تشكل ضباب محلي و احتمال تساقط للرذاذ شمالاً.
الجمعة: غائم جزئيّاً دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات.
- الحرارة على الساحل من 19 الى 26 درجة، فوق الجبال من 19الى 25 درجة، في الداخل من 15 الى 33 درجة.
- الرياح السطحية: غربية الى جنوبية غربية، تتراوح سرعتها بين 10 و30 كلم/س.
- الانقشاع: متوسّط.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و90%.
- حال البحر: منخفض الموج، حرارة سطح الماء: 23 درجة.
- الضغط الجوي: 760 ملم زئبق
- ساعة شروق الشمس: 5,28
- ساعة غروب الشمس: 19,43