كتل هوائية حارة.. ماذا في تفاصيل الايام المقبلة؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيّاً مع انخفاض محدود في درجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها جبلا وداخلا ، مع تشكل ضباب محلي واحتمال تساقط رذاذ على المرتفعات الشمالية.وجاء في النشرة الاتي:- الحال العامة: كتل هوائية مصدرها الخليج العربي تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، تنحسر تدريجيّاً اليوم الثلاثاء عن المناطق الساحلية والجبلية .معدل درجات الحرارة لشهر ايار على الساحل يتراوح ما بين 18 و 27 درجة.- الطقس المتوقع في لبنان:الثلثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً بسحب مرتفعة مع انخفاض درجات الحرارة التي تصبح ضمن معدلاتها الموسمية.الأربعاء: غائم جزئيّاً مع انخفاض محدود في درجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها جبلا وداخلا، مع تشكل ضباب محلي واحتمال تساقط رذاذ على المرتفعات الشمالية.الخميس: غائم جزئيّاً مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة ساحلاً ودون تعديل يذكر في الداخل، مع تشكل ضباب محلي و احتمال تساقط للرذاذ شمالاً.الجمعة: غائم جزئيّاً دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات.- الحرارة على الساحل من 19 الى 26 درجة، فوق الجبال من 19الى 25 درجة، في الداخل من 15 الى 33 درجة.- الرياح السطحية: غربية الى جنوبية غربية، تتراوح سرعتها بين 10 و30 كلم/س.- الانقشاع: متوسّط.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و90%.- حال البحر: منخفض الموج، حرارة سطح الماء: 23 درجة.- الضغط الجوي: 760 ملم زئبق- ساعة شروق الشمس: 5,28- ساعة غروب الشمس: 19,43