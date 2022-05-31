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لبنان

كتل هوائية حارة.. ماذا في تفاصيل الايام المقبلة؟

Lebanon 24
31-05-2022 | 02:08
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيّاً مع انخفاض محدود في درجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها جبلا وداخلا ، مع تشكل ضباب محلي واحتمال تساقط رذاذ على المرتفعات الشمالية.
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وجاء في النشرة الاتي:
- الحال العامة: كتل هوائية مصدرها الخليج العربي تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، تنحسر تدريجيّاً  اليوم الثلاثاء عن المناطق الساحلية والجبلية .

معدل درجات الحرارة لشهر ايار على الساحل يتراوح ما بين 18 و 27 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:
الثلثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً بسحب مرتفعة مع انخفاض درجات الحرارة التي تصبح ضمن معدلاتها الموسمية.
الأربعاء: غائم جزئيّاً مع انخفاض محدود في درجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها جبلا وداخلا، مع تشكل ضباب محلي واحتمال تساقط رذاذ على المرتفعات الشمالية.
الخميس: غائم جزئيّاً مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة ساحلاً ودون تعديل يذكر في الداخل، مع تشكل ضباب محلي و احتمال تساقط للرذاذ شمالاً.
الجمعة: غائم جزئيّاً دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات.

- الحرارة على الساحل من 19 الى 26 درجة، فوق الجبال من 19الى 25 درجة، في الداخل من 15 الى 33 درجة.

- الرياح السطحية: غربية الى جنوبية غربية، تتراوح سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

- الانقشاع: متوسّط.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و90%.

- حال البحر: منخفض الموج، حرارة سطح الماء: 23 درجة.
- الضغط الجوي: 760 ملم زئبق
- ساعة شروق الشمس: 5,28
- ساعة غروب الشمس: 19,43
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