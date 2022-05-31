زيارة لافتة: ماذا جرى في صيدا؟

شهدت الساعات الماضية زيارة لافتة لوفد من «التيار الوطني الحر» برئاسة نائب رئيس التيار للعمل الوطني الوزير السابق طارق الخطيب للنائب المنتخب عبد الرحمن البزري في دارته في صيدا.

الزيارة التي وصفتها مصادر "التيار" بأنها طبيعية لتهنئة نائب صيدا بانتخابه، وضعتها اوساط اخرى في سياق استشراف موقف البزري من الاستحقاق الحكومي، في ضوء اتجاه " التيار" الى تسمية شخصية جديدة تشكيل الحكومة.

وفيما حسم البزري، كما تقول اوساطه،عدم اقتراعه لبري في جلسة اليوم، قالت الاوساط ردا على سؤال" ان اي قرار سيتخذه "الدكتور" من موضوع تسميته لتشكيل الحكومة، مرتبط بمدى توافر الظروف لعمل حكومي بارز وفعال لإحداث فرق من ضمن آلية العمل الديموقراطي البرلماني".