Advertisement

لبنان

زيارة لافتة: ماذا جرى في صيدا؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
31-05-2022 | 03:30
A-
A+
Doc-P-957652-637895854872601133.jpg
Doc-P-957652-637895854872601133.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

شهدت الساعات الماضية زيارة لافتة لوفد من «التيار الوطني الحر»  برئاسة نائب رئيس التيار للعمل الوطني الوزير السابق طارق الخطيب  للنائب المنتخب عبد الرحمن البزري  في دارته في صيدا.

الزيارة التي وصفتها مصادر "التيار" بأنها طبيعية لتهنئة نائب صيدا بانتخابه، وضعتها اوساط اخرى في سياق استشراف موقف البزري من الاستحقاق الحكومي، في ضوء اتجاه " التيار" الى تسمية شخصية جديدة تشكيل الحكومة.

وفيما حسم البزري، كما تقول اوساطه،عدم اقتراعه لبري في جلسة اليوم، قالت الاوساط ردا على سؤال" ان اي قرار سيتخذه "الدكتور" من موضوع تسميته لتشكيل الحكومة، مرتبط بمدى توافر الظروف لعمل حكومي بارز وفعال لإحداث فرق  من ضمن  آلية العمل الديموقراطي البرلماني".

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:39 | 2022-05-31
07:21 | 2022-05-31
07:13 | 2022-05-31
07:12 | 2022-05-31
07:11 | 2022-05-31
07:09 | 2022-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website