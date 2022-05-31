Advertisement

لبنان

خبر سارّ عن الكهرباء... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
31-05-2022 | 02:15
A-
A+
Doc-P-957655-637895857018350011.jpeg
Doc-P-957655-637895857018350011.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وصول الباخرة التركية التي تحمل مادة المازوت الى معمل دير عمار.
 
وستباشر الباخرة، وفق قناة "الجديد"، بعملية الضخ لتعبئة خزانات المعمل بعد الانتهاء من عملية الربط.
Advertisement

وافادت معلومات "الجديد" بأن تغذية الشبكة بالتيار الكهربائي ستعود تدريجيا بعد ساعات قليلة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:39 | 2022-05-31
07:21 | 2022-05-31
07:13 | 2022-05-31
07:12 | 2022-05-31
07:11 | 2022-05-31
07:09 | 2022-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website