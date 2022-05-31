خبر سارّ عن الكهرباء... اليكم التفاصيل

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وصول الباخرة التركية التي تحمل مادة المازوت الى معمل دير عمار.



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وافادت معلومات "الجديد" بأن تغذية الشبكة بالتيار الكهربائي ستعود تدريجيا بعد ساعات قليلة. وستباشر الباخرة، وفق قناة "الجديد"، بعملية الضخ لتعبئة خزانات المعمل بعد الانتهاء من عملية الربط.وافادت معلومات "الجديد" بأن تغذية الشبكة بالتيار الكهربائي ستعود تدريجيا بعد ساعات قليلة.