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لبنان

القمح موجود... ولكن!

Lebanon 24
31-05-2022 | 02:21
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أكد نقيب الأفران في جبل لبنان انطوان سيف أن "القمح موجود في بعض المطاحن لكنها لا تستطيع طحنه لعدم تسديد الدولة ثمنه"، مشيرًا الى أن وزير الاقتصاد أخذ قرارًا منذ 10 أيام برفع الدعم عن الطحين إلاّ المخصص للخبز العربي".
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وقال سيف في حديث لـ"صوت لبنان"، "قمح البواخر لم يوزع على المطاحن وهناك قرض من صندوق النقد الدولي مخصص لشراء القمح وعلى المسؤولين ايجاد الحل ووضع الاليات لحين البت بهذا القرض".

ولفت الى أن "هناك أفران كانت تقوم بالتصدير الى الخارج بعد أخذها اذن مسبق من وزارة الاقتصاد لكن بعد حصول الازمة الاوكرانية عمد وزير الصناعة الى اصدار قرار بوقف التصدير".

لبنان

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