أمرٌ سيخوضه برّي للمرة الأولى.. ما هو؟

للمرة الأولى منذ العام 1992، سيرأس الرئيس نبيه بري جلسة انتخاب رئيس لمجلس النواب بصفته رئيس السن، علماً أنه في العام 2018 ترأس النائب الراحل ميشال المر الجلسة كونه رئيس السن.

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وبحسب البروتوكل، يقتضي بمن يتولى رئاسة الجلسة بصفته الأكبر سناً أن يتلو كلمة في مستهلها، على أن يتولى النائب الذي يُنتخب رئيساً أن تلاوة كلمة أيضاً بعد رئيس السن.

وهنا، فإنّ ما سيحصلُ، بحسب البروتوكول، هو أن بري سيتلو كلمتين وراء بعضهما: الأولى بصفته رئيساً للسن والثانية بصفته رئيساً منتخباً لولاية سابعة كون هذا الأمر شبه محسوم، ويعد ذلك بمثابة سابقة في مجلس النواب منذ 30 عاماً.

والسؤال: هل سيعمد بري إلى اختصار الكلمتين بكلمة واحدة أم سيلتزم بالبروتوكول ويلقي كلمتين مقتضبتين؟