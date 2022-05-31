في عاليه سرقا مبالغ مالية ومصاغ ذهبية.. وهذا ما حل بهما!

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صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:بتاريخ 25-5-2022، أقدم مجهولون على الدخول بواسطة الكسر والخلع الى شقة مواطن في محلة عاليه الحي الغربي، وسرقوا من داخلها مبلغ وقدره /5,000/$، ومصاغاً ذهبياً بقيمة حوالى /2,350/$.على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي اجراءاتها الميدانية والاستعلامية في موقع حصول الجريمة.بنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها، توصّلت الى تحديد هوية السارقين، وهما:م. ع. ب. (مواليد عام 1974، لبناني) وهو من أصحاب السوابق الجرمية بقضايا السرقةع. أ. س. (مواليد عام 1991، مكتوم القيد)بتاريخ 26-5-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت دوريات الشعبة من توقيفهما بالتزامن في منطقة عاليه، وضبطت بحوزتهما مبلغ مالي عبارة عن /900/$. وبتفتيش منزلهما عثرت على كمية من المسروقات.بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما، وانهما قاما ببيع المجوهرات المسروقة الى احدى المحلات المعدة لشراء المجوهرات في عاليه وتقاسما المبلغ. وقد تم استدعاء صاحب المحل واستماع افادته.اجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على اشارة القضاء.