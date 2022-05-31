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لبنان

إرتفاع البنزين وانخفاض المازوت... إليكم أسعار المحروقات الجديدة

Lebanon 24
31-05-2022 | 03:13
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أصدرت وزارة الطاقة والمياه، أسعار المحروقات الجديدة، وجاءت على الشكل التالي:
 
البنزين 95 أوكتان: 601000 (+4000)
 
البنزين 98 أوكتان: 612000 (+4000)
 
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المازوت: 574000 (-66000)
 
الغاز: 358000 (-40000)
 
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