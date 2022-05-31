إرتفاع البنزين وانخفاض المازوت... إليكم أسعار المحروقات الجديدة

أصدرت وزارة الطاقة والمياه، أسعار المحروقات الجديدة، وجاءت على الشكل التالي:

البنزين 95 أوكتان: 601000 (+4000)

البنزين 98 أوكتان: 612000 (+4000)

Advertisement

المازوت: 574000 (-66000)

الغاز: 358000 (-40000)