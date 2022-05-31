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لبنان

وزير الدفاع: لبنان يتطلع الى التجديد لليونيفل

Lebanon 24
31-05-2022 | 03:18
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شدد وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم على تمسك لبنان بدور قوات الامن المتحدة العاملة في جنوب لبنان وحرصه على استمرارها في القيام بمهامها في كامل منطقة انتشارها، بالتنسيق والتعاون والتكامل مع الجيش اللبناني.
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وأكد ان لبنان يتطلع الى التجديد لليونيفل دون اي تعديل في المهام والعديد.
 
جاء ذلك خلال استقبال سليم، الأمين العام المساعد للامم المتحدة  للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ في إدارتي الشؤون السياسية وبناء السلام وعمليات السلام محمد خالد الخياري بحضور المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا وقائد اليونيفل الجنرال ارولدو لازارو والوفد المرافق.
 
وتناول المسؤول الاممي مع وزير الدفاع موضوع التجديد لليونيفل  في شهر آب المقبل من قبل مجلس الامن الدولي، لافتا الى ان زبارته الى لبنان تأتي في اطار  اعداد تقريره الذي سيرفعه الى الامين العام للمنظمة الدولية انطونيو غوتيريس بشأن التجديد المنتظر.
 
 
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