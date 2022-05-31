في "خلة المحافر".. قوة اسرائيلية معادية تجاوت بوابة السياج التقني! (صور)

افادت مندوبة "لبنان 24" في الجنوب ان قوة اسرائيلية مؤلفة من دبابتي "ميركافا" و 17 عسكريا معاديا تجاوزوا صباحا، بوابة السياج التقني في منطقة "خلة المحافر" جنوب بلدة ⁧‫العديسة‬⁩ و أجروا مسحاً في اراضٍ متنازع عليها ( أراضٍ لبنانية ما تزال محتلة) ثم غادرت بعد ساعة من دخولها من دون أن تخرق ⁧‫الخط الأزرق‬⁩.

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