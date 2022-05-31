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لبنان

في طرابلس... وقفة احتجاجية لأهالي مرضى يعانون من الفشل الكلوي

Lebanon 24
31-05-2022 | 03:46
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نفّذ أهالي مرضى يعانون من الفشل الكلوي، وفقة إحتجاجية مقابل مستشفى الاسلامي الخاص ‏في مدينة طرابلس، بسبب ارتفاع كلفة جلسات غسل الكلى وعدم توفر المستشفيات والمراكز للحالات الطارئة جداً لعمل غسيل الكلى بشكل دوري.
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طرابلس

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