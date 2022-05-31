قبيل انطلاق جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه ... هذا أبرز ما أعلنه النواب

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تنعقد اليوم في ساحة الننجمة، جلسة لانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه وهيئة مكتب المجلس، بدعوة من الرئيس نبيه بري.وقبيل الجلسة اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيار بو عاصي أن "رئيس المجلس النيابي المنته ولايته نبيه برّي ليس في خطّنا السياسي ولا السيادي ومن الطبيعي ألا ندعمه لذلك سنضع ورقة بيضاء ومأخذي عليه أنّه فرّط بالسيادة ومفهوم الميثاقيّة".وتابع بو عاصي، من ساحة النجمة، "برّي وحزب الله شوّها مفهوم الميثاقيّة والطائفة الشيعيّة ليست مهدّدة بوجودها في لبنان".بدوره أكد النائب سيمون أبي رميا أن "موقفنا حازم وحاسم ومتجانس مع مبادئنا ولن نصوّت لبرّي لرئاسة المجلس ولا تسويات رغم ما انتشر في الإعلام من شائعات وبو صعب مرشّحنا لنيابة الرئاسة".ولفت إلى أن "أبلغنا الرئيس برّي بموقفنا ولم يكن لديه أي تعليق وهو يحترم قرار التيار "وما عنّا شي لا فوق الطاولة ولا تحتها" والمطلوب نهج جديد في السياسة اللبنانية".مضيفا: "همومنا اليوم ليست سياسيّة بل حياتيّة ومعيشيّة بامتياز ويجب إنقاذ البلد من الوضع الذي يمرّ به".وقال النائب ابراهيم منيمنة: "موقفنا كتغييريين موحّد اليوم ولكن نتحفّظ عنه وسيظهر وفق المعطيات في الجلسة ونحن من خلفيات متنوّعة ولدينا حسّ عالٍ بالمسؤولية لأنّ المواجهة كبيرة".