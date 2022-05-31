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لبنان

وصول نواب "التغيير" الى ساحة النجمة على وقع شعارات الثورة (صور)

Lebanon 24
31-05-2022 | 03:45
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قبيل بدء جلسة مجلس النواب في ساحة النجمة، انطلق النواب "التغييريون" في مسيرة على وقع شعارات الثورة تحت عنوان "لن ننسى 4 آب" من مرفأ بيروت وصولاً ساحة الشهداء حيث أعيد رفع قبضة الثورة وصولاً الى ساحة النجمة.

 

وأكد النائب ابراهيم منيمنة خلال المسيرة أن "موقفنا كتغييريين موحّد اليوم ولكن نتحفّظ عنه وسيظهر وفق المعطيات في الجلسة ونحن من خلفيات متنوّعة ولدينا حسّ عالٍ بالمسؤولية لأنّ المواجهة كبيرة".

 

ولفت منيمنة  إلى أن "هدفنا التعبير عن حاجات الناس ووقفتنا اليوم تضامناً مع أهالي ضحايا المرفأ هي للتعبير عن أكبر قضية حقّ في لبنان خصوصاً وأنّ العدالة مهمّشة".

 

من جهته، أوضح النائب ملحم خلف "أننا اليوم خارج إطار الاصطفافات وأولوية الأولويات هي الناس وليس التّعارك على مناصب ومراكز".

 

بدوره، قال النائب وضاح الصادق: "نحن مع استمرار العمل المؤسساتي وضدّ المقاطعة".

 

من جهتها، اعتبرت النائب بولا يعقوبيان ان "الطبقة السياسية وللمرة الأولى لا تعرف مسبقاً إذا "رح تمشي" توافقاتها "من تحت الطاولة" أم لا".

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