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لبنان

تحطيم داخل أحد مصارف صور‎ ‎

Lebanon 24
31-05-2022 | 03:54
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اقدم احد الاشخاص على تكسير الواجهات الزجاجية لمكاتب أحد مصارف مدينة صور، احتجاجا على عدم تسليمه ودائعه، وفق مندوبة "لبنان 24".
 
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