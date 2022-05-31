Advertisement

لبنان

بوشكيان: كتلة نواب الأرمن ستصوّت لبرّي وبو صعب

Lebanon 24
31-05-2022 | 03:56
A-
A+
Doc-P-957704-637895916723752521.jpg
Doc-P-957704-637895916723752521.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن وزير الصناعة والنائب جورج بوشيكيان، في حديث إلى "صوت كل لبنان"، أن كتلة "نواب الأرمن" ستصوّت للرئيس نبيه برّي لرئاسة المجلس النيابي وللنائب الياس بو صعب لمنصب نائب الرئيس.


وأكد بوشيكيان أنه "مهتمّ بتحديث القوانين القديمة الموجودة لمواكبة الزمن الحالي وتسهيل أمور الناس وجذب الاستثمارات".
Advertisement


ورداً على سؤال عن موضوع تفلّت الأسعار، أشار بوشيكيان إلى أن "وزارة الاقتصاد تقوم بواجبها، لكن يجب على التجّار أن يشعروا مع الناس وألا يقوموا باستغلال الأزمات التي تحصل في البلد".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:39 | 2022-05-31
07:21 | 2022-05-31
07:13 | 2022-05-31
07:12 | 2022-05-31
07:11 | 2022-05-31
07:09 | 2022-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website