بوشكيان: كتلة نواب الأرمن ستصوّت لبرّي وبو صعب

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أعلن وزير الصناعة والنائب جورج بوشيكيان، في حديث إلى "صوت كل لبنان"، أن كتلة "نواب الأرمن" ستصوّت للرئيس نبيه برّي لرئاسة المجلس النيابي وللنائب الياس بو صعب لمنصب نائب الرئيس.وأكد بوشيكيان أنه "مهتمّ بتحديث القوانين القديمة الموجودة لمواكبة الزمن الحالي وتسهيل أمور الناس وجذب الاستثمارات".ورداً على سؤال عن موضوع تفلّت الأسعار، أشار بوشيكيان إلى أن "وزارة الاقتصاد تقوم بواجبها، لكن يجب على التجّار أن يشعروا مع الناس وألا يقوموا باستغلال الأزمات التي تحصل في البلد".