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لبنان

سلعة "تغزو" الأسواق اللبنانية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
31-05-2022 | 04:15
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ازاء استعصاء حل  أزمة الكهرباء، وفي ظل  تقنين المولدات الخاصة، انتشرت  على مواقع التواصل  الاجتماعي اعلانات "لمراوح على البطارية" أو على الطاقة الشمسية.
 وتختلف الاسعار وفق حجم " المروحة"  وقد تصل الى 90 دولارا.
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