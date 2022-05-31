سلعة "تغزو" الأسواق اللبنانية

ازاء استعصاء حل أزمة الكهرباء، وفي ظل تقنين المولدات الخاصة، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اعلانات "لمراوح على البطارية" أو على الطاقة الشمسية.

وتختلف الاسعار وفق حجم " المروحة" وقد تصل الى 90 دولارا.

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