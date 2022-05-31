سجالٌ حاد بين بري ويعقوبيان والجميل.. إليكم ما حصل

خلال عملية فرز الأصوات في جلسة انتخاب رئيس لمجلس النواب، حصل سجالٌ حاد بين الرئيس نبيه بري من جهة والنائبين بولا يعقوبيان وسامي الجميل بسبب الأوراق الملغاة.

وبحسب مجريات الجلسة، فإن الرئيس بري قرر إلغاء الأوراق الملغاة من دون قراءة ما عليها، الأمر الذي استدعى اعتراضاً من يعقوبيان والجميل، طالبين قراءة ما كُتب على الأوراق الملغاة.

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وقالت يعقوبيان أمام النواب: "مبلشين بمخالفة"، فردّ بري بعد جدل: "روحي راجعي الدستور"، فردت يعقوبيان: "قارية منيح مادة انتخاب الرئيس".

وبعدها، قرر بري قراءة ما كُتب على الأوراق الملغاة، وجاء في بعضها التالي: العدالة لضحايا تفجير مرفأ بيروت - العدالة للنساء المغتصبات - العدالة للقمان سليم.