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لبنان

البزري: نفى مشاركته في اللقاء النيابي في منزل النائب بدر

Lebanon 24
31-05-2022 | 04:57
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 نفى الدكتور عبد الرحمن البزري في بيان، "مشاركته في اللقاء النيابي الذي جرى في منزل النائب نبيل بدر"، مؤكدا" موقفه السابق الداعم للورقة البيضاء كما هي حال نواب لائحة ننتخب للتغيير".
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