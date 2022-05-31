البزري: نفى مشاركته في اللقاء النيابي في منزل النائب بدر

نفى الدكتور عبد الرحمن البزري في بيان، "مشاركته في اللقاء النيابي الذي جرى في منزل النائب نبيل بدر"، مؤكدا" موقفه السابق الداعم للورقة البيضاء كما هي حال نواب لائحة ننتخب للتغيير".

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