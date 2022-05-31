خلال أول جلسة.. "الكهرباء" تغدر مجلس النواب!

خلال عملية فرز الأصوات المخصصة لانتخاب رئيس لمجلس النواب، انقطعت الكهرباء بشكل مفاجئ عن مبنى المجلس.

كذلك، انقطع البث المباشر للجلسة، لكنه عاد سريعاً لاستكمال نقل وقائعها.