بعد اعادة انتخاب بري... اطلاق نار كثيف في حارة صيدا

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اطلاق نار كثيف من منطقة حارة صيدا بعد الاعلان عن فوز الرئيس نبيه بري لرئاسة مجلس النواب.

يذكر ان الرئيس بري كان قد أصدر نداء في الأمس طلب فيه من اللبنانيين الابتعاد عن اطلاق النار.