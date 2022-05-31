برّي بعد انتخابه رئيساً لمجلس النواب: يدي ممدودة للجميع

دعا رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري في كلمة ألقاها بعد إنتخابه رئيساً للمجلس النيابي لولاية جديدة الى الإحتكام للإرادة الوطنية الجامعة المتمثلة بقلق الناس وآلامهم وتطلعاتهم وآمالهم بالقدرة على الإنقاذ والتغيير، معتبراً أنَّ أي خطط ووعود وبرامج لا تقدم الحلول للأزمات على إختلافها وكثرتها هو كلام وخطط خارج السياق.

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واعتبر بري أنه من المفيد لجميع النواب والكتل أن يدركوا حجم "التحديات" الملقاة على عاتقهم، في زمن لن يحظوا فيه بـ"ترف" المناورة، ولا سيما أنّ سلاح "التعطيل" المتوافر بين أيديهم، لن يفضي سوى الى "جريمة كبرى" بحق الوطن، الذي بات "يحتضر" بشهادة الجميع.





وجاء في كلمة الرئيس نبيه بري التالي: وخاطب بري النواب بالقول: "لنكن 128 "نعم" لإنجاز الإستحقاقات الدستورية في موعدها و128 "لا" للفراغ في أي سلطة، و128 "نعم" جريئة ودون مواربة للإنتقال بلبنان من دولة الطوائف والمذاهب والمحاصصة الى دولة المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص الدولة المدنية، و128 "نعم" صريحة وقوية وواحدة موحدة ضد أي تفريط بحقوق لبنان السيادية في ثرواته المائية والنفطية مع فلسطين المحتلة و128 "لا" للتنازل أو المساومة أو التطبيع قيد أنملة في هذه الثروات تحت أي ظرف من الظروف ومهما بلغت الضغوط".