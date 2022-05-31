"لا فائز" من الدورة الأولى.. ماذا حصل خلال جلسة انتخاب نائب رئيس مجلس النواب؟

لم ينجح مجلس النواب في اختيار نائب لرئيسه منذ الدورة الأولى لعملية الاقتراع، وذلك بعدما لم يستطع أي من المرشحين للمنصب النائبين الياس بو صعب وغسان سكاف تحقيق 65 صوتاً، وهو العدد الذي يحسم الفائز بنيابة رئاسة المجلس بحسب الدستور.

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وأظهرت عملية التصويت في الدورة الأولى أن بو صعب نال 64 صوتاً بينما نال سكاف 49. أما عدد الأوراق الملغاة في تلك الدورة فكان 2 فيما كان عدد الاوراق البيضاء 13.