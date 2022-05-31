Advertisement

لبنان

لمن اقترع نواب "القوّات" خلال جلسة إنتخاب رئيس مجلس النواب؟

Lebanon 24
31-05-2022 | 05:55
A-
A+
Doc-P-957751-637895989194366378.jpg
Doc-P-957751-637895989194366378.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اقترع نواب "القوّات اللبنانيّة"، خلال جلسة إنتخاب رئيس مجلس النواب، بأوراق كُتب عليها "الجمهوريّة القويّة".
 
 
وقد اعتبر رئيس مجلس النواب المنتخب نبيه برّي هذه الاوراق جميعها ملغاة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نواب "القوات" سيصوّتون لرئاسة المجلس بعبارة وليس بإسم شخص أو نائب للتأكيد أنهم لم يصوّتوا لبري (MTV)
lebanon 24
31/05/2022 15:00:31 Lebanon 24 Lebanon 24
هروب عسكريين بريطانيين من القوات الروسية في أوكرانيا! (فيديو)
lebanon 24
31/05/2022 15:00:31 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: "القوات" لن تنتخب الرئيس نبيه بري
lebanon 24
31/05/2022 15:00:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع البريطانية: المقاومة في ماريوبول تعيق إعادة انتشار القوات الروسية بشكل فعال
lebanon 24
31/05/2022 15:00:31 Lebanon 24 Lebanon 24

القوات

بري

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:39 | 2022-05-31
07:21 | 2022-05-31
07:13 | 2022-05-31
07:12 | 2022-05-31
07:11 | 2022-05-31
07:09 | 2022-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website