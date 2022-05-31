دولار السوق الموازية يسجل ارتفاعاً ملحوظاً.. اليكم التسعيرة المتداولة

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية في الساعات الاولى لما بعد ظهر اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً ملحوظاً، حيث يتم التداول بتسعيرة تتراوح ما بي 28150 - 28250 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

بينما كان يتم التداول صباح اليوم في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 27350 - 27450 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.