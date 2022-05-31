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لبنان

دولار السوق الموازية يسجل ارتفاعاً ملحوظاً.. اليكم التسعيرة المتداولة

Lebanon 24
31-05-2022 | 06:05
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية في الساعات الاولى لما بعد ظهر اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً ملحوظاً، حيث يتم التداول بتسعيرة تتراوح ما بي 28150 - 28250 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
 
بينما كان يتم التداول صباح اليوم في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 27350 - 27450 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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