عون عرض للواقع الصحي مع ابو شرف وبخاش واطلع من كلاس على مقررات مؤتمر وزراء الشباب والرياضة

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اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان لبنان سيواكب تطلعات الشباب ومقررات مؤتمر وزراء الشباب الرياضة العرب وسيقدم كل دعم لإنجاح احتفالية اعتماد بيروت عاصمة للشباب العرب 2022 "والتي ستشكل اطلالة وزارية عربية على لبنان".كلام الرئيس عون نقله عنه وزير الشباب والرياضة جورج كلاس الذي زار قصر بعبدا صباح اليوم حيث استقبله الرئيس عون واطلع منه على مقررات مؤتمر وزراء الشباب والرياضة العرب الذي عقد في القاهرة وتم في خلاله اعتماد بيروت عاصمة للشباب العرب 2022. وقد أطلع الوزير كلاس رئيس الجمهورية على موقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المؤيد لدور لبنان الحضاري.وقال الوزير كلاس بعد اللقاء: "زرت رئيس الجمهورية وأطلعته على مقررات مؤتمر وزراء الشباب والرياضة العرب الذي عقد في القاهرة وتم في خلاله اعتماد بيروت عاصمة للشباب العرب 2022، و ما لاقاه لبنان من تأييد بإجماع عربي يؤكد على التضامن التام مع انشغالاته و تطلعاته نحو اعادة النهوض و تركيز الاستقرار، بما يؤمن لهذا البلد ظروف التألق الدائم وان يبقى عنوانا للحداثة والوفاق العربي . وهذا ما ظهر بوضوح من خلال تخصيص المستحقات اللازمة لإنجاح هذه الاحتفالية، فضلا عن اعلان العراق انه سيقدم ما كان مخصصا لبغداد العام الفائت الى احتفالية بيروت" .وختم: " ابلغني فخامة الرئيس ان لبنان سيواكب تطلعات الشباب ومقررات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وسيقدم كل دعم لإنجاح هذه المناسبة الغالية والتي ستشكل اطلالة وزارية عربية على لبنان".ابو شرف وبخاشعلى صعيد آخر، كانت للرئيس عون نشاطات صحية، حيث استقبل نقيب أطباء لبنان-بيروت الدكتور شرف أبو شرف والنقيب المنتخب الدكتور يوسف بخاش وعرض معهما الأوضاع الصحية في البلاد ومعاناة الأطباء على مختلف الاصعدة.وتمنى الرئيس عون للنقيب المنتخب الدكتور بخاش التوفيق في مسؤولياته النقابية الجديدة.وبعد اللقاء، قال النقيب أبو شرف:" زرت رئيس الجمهورية لشكره على الدعم الذي خصنا به في ما يتعلق بكل الأمور القانونية والاجتماعية والنقابية. وقد اخذ بعض الأمور مساره بموجب مشاريع قوانين في مجلس النواب كحصانة الطبيب وتغريم وتجريم كل من يعتدي عليه واعتبار الطبيب المتوفي بجائحة "كورونا" شهيدا ينتفع من كل ما ينتفع منه شهداء الجيش. وهناك مشروع قانون يتعلق بضمان الطبيب في حال وجود أخطاء لا يزال موجودا في لجنة الإدارة والعدل بالإضافة الى الهيئة اللبنانية العليا للتخصص، آمل ان نتمكن من الوصول بهما الى الاقرار مع النقيب الجديد ومجلس النواب".أضاف: "اما في ما يتعلق بالامور الكبيرة المرتبطة بهجرة الأطباء والمشاكل مع المصارف والتي قمنا بعدة وقفات احتجاجية ولم نصل حتى الان الى نتيجة بازائها بل كل ما توصلنا اليه لا يعدو كونه كلاما ووعودا، فآمل ان نتمكن من تحقيق ما نصبو اليه لتحفيز الأطباء على البقاء في لبنان في ظل هجرة 3000 طبيب حتى الان " وسيكون "الحبل على الجرار" اذا لم نقدم لهم الحوافز للبقاء".وختم: "امل ان يكون هناك قضاء فعال يبت بالأمور القانونية بشكل سريع. واتمنى للنقيب الجديد التوفيق واكمال الرسالة التي بدأنا بها للوصول الى شاطىء الأمان، ذلك ان البلد لم يعد يحتمل مصائب قانونية واقتصادية ونقابية وجوع الناس على امل ان تتحلحل الأمور قريبا لنتمكن من النهوض من الازمة الراهنة".نقابة الممرضين والممرضاتصحيا أيضا، استقبل الرئيس عون وفدا من نقابة الممرضين والممرضات برئاسة النقيبة الدكتورة ريما ساسين قازان التي شكرت الرئيس عون على منحه الرعاية الرئاسية للاحتفال الذي اقامته النقابة في لبنان لمناسبة "يوم الممرض/ة" وتم خلاله تكريم عدد من العاملين في المهنة الذين تميزوا في السنوات الثلاث الاخيرة في احد ميادين التمريض الأربعة: الإدارة التمريضية، التدريب المستمر، الرعاية التمريضية والأبحاث.ضم الوفد مديرة النقابة ناتالي ريشا والأعضاء كامل حميدان، جمال مرهج، هدى ريشا، وندى أيوب.وخلال اللقاء، عرضت النقيبة قازان المعاناة التي يعيشها أعضاء النقابة التي تضم نحو 2500 عضو. وقدمت مذكرة تضم مطالب عدة ابرزها: تحديد الحد الأدنى لاجور الممرضات والممرضين بما لا يقل عن سبعة ملايين ليرة لبنانية شهريا بحسب دراسة الواقع الاقتصادي والمالي والمعيشي وحسب سلم فئات التمريض الأربعة المحددة في القانون 221/ 2021. زيادة بدل النقل بشكل متحرك وفق سعر صفيحة البنزين حتى يغطي الكلفة الفعلية للنقل لان الزيادة التي اقرت اخيرا ليست كافية مع الارتفاع المستمر لسعر المحروقات. الزام المستشفيات اجراء تأمين صحي مكمل للمنافع التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. تأمين دعم نفسي ومعنوي للممرضات والممرضين من خلال المؤسسات التي يعملون فيها. وضع آليات لحماية الممرضات والممرضين من العنف، وللتطور الوظيفي داخل كل مؤسسة حتى يتم تقدير عمل الممرضات والممرضين وتشجيعهم على تطوير طاقاتهم وكفاءاتهم واختصاصاتهم من اجل المرضى والمجتمع.برقياتمن جهة أخرى، واصل الرئيس عون تلقي بطاقات وبرقيات تهنئة بحلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد من عدد من قيادات ورؤساء الدول، ومن ابرزهم : العاهل المغربي الملك محمد السادس، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، رئيس جمهورية طاجيكستان امام علي رحمن، رئيس اريتريا اسياس افورقي، رئيس الفلبين رودريغو روا دوتيرتي، الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، وكيلة الأمين العام والامينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا (الاسكوا) الدكتورة رولا دشتي، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك.وتلقى الرئيس عون برقية تهنئة بعيد المقاومة والتحرير من الرئيس الإيراني.