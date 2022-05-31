الياس بو صعب نائباً لرئيس مجلس النواب

انتخب مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، النائب الياس بو صعب نائباً لرئيس المجلس برصيد 65 صوتاً، وذلك بعد منافسة بين الأول والنائب غسان سكاف الذي نال 60 صوتاً. Advertisement

وجاء انتخاب بو صعب من الدورة الثانية للاقتراع السري، وذلك بعدما تعذر اختيار نائب لرئيس المجلس من الدورة الأولى، إذ لم يحرز أي من بو صعب أو سكاف خلالها نسبة الـ65 صوتاً المطلوبة للفوز بنيابة رئاسة المجلس بحسب الدستور.

ماذا حصل في الدورة الأولى؟

خلال الدورة الأولى من الاقتراع، نال بو صعب 64 صوتاً بينما نال سكاف 49. أما عدد الأوراق الملغاة في تلك الدورة فكان 2 فيما كان عدد الاوراق البيضاء 13.

وبعد انتهاء الفرز وتبيان النتيجة، جرى نقاشٌ بين النواب بشأن أغلبية الناخبين والمقترعين من النواب، إذ قال النائب حسن فضل الله أنه لا يجب احتساب عدد الاوراق الملغاة من حاصل عدد النواب المقترعين، مشيراً إلى أنه يجب اعتبار الغالبية المطلقة 126 نائباً وليس 128.

بدوره، اعترض النائب جورج عدوان، فاعتبر أن عدد النواب المقترعين هو 128، وبالتالي يجب التعاطي مع النتيجة بناء لهذا الأمر. وعندها، دخلت النائب بولا يعقوبيان على الخط فأيدت كلام عدوان، وقالت: "هناك 128 مغلّف و يجب أن يكون هناك 65 صوتاً لنائب رئيس مجلس النواب".