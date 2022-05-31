فور انتخاب برّي... ماذا يحصل في مناطق لبنانيّة؟ (فيديو)

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فور إعلان فوز الرئيس نبيه برّي بولاية سابعة لرئاسة مجلس النواب، عمّت الاحتفالات المناطق اللبنانيّة، وخصوصاً في عين التينة، ومناطق بيروتيّة. فنزل مواطنون ومُؤيّدون لبرّي إلى الطرقات، حاملين أعلام "حركة أمل" وسط الاناشيد الحزبيّة.وسُمع صوت مفرقعات، إبتهاجاً بانتخاب برّي.