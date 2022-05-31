فور انتخاب برّي... ماذا يحصل في مناطق لبنانيّة؟ (فيديو)

احتفالات تعمّ مناطق عديدة في #بيروت بعد اعلان فوز الرئيس #نبيه_بري رئيساً لـ #مجلس_النواب اللبناني -2 pic.twitter.com/98G8MMAK5p
— nbnlebanon (@nbntweets) May 31, 2022
احتفالات تعمّ مناطق عديدة في #بيروت بعد اعلان فوز الرئيس #نبيه_بري رئيساً لـ #مجلس_النواب اللبناني -2 pic.twitter.com/98G8MMAK5p
احتفالات تعمّ مناطق عديدة في #بيروت بعد اعلان فوز الرئيس #نبيه_بري رئيساً لـ #مجلس_النواب اللبناني -3 pic.twitter.com/b72lWuZCl7
— nbnlebanon (@nbntweets) May 31, 2022
احتفالات تعمّ مناطق عديدة في #بيروت بعد اعلان فوز الرئيس #نبيه_بري رئيساً لـ #مجلس_النواب اللبناني -3 pic.twitter.com/b72lWuZCl7
مسيرات تجوب مناطق عديدة في #بيروت بعد اعلان فوز الرئيس #نبيه_بري رئيساً لـ #مجلس_النواب اللبناني -4 pic.twitter.com/WV8ymktsOM
— nbnlebanon (@nbntweets) May 31, 2022
مسيرات تجوب مناطق عديدة في #بيروت بعد اعلان فوز الرئيس #نبيه_بري رئيساً لـ #مجلس_النواب اللبناني -4 pic.twitter.com/WV8ymktsOM
التحضيرات في #عين_التينة للاحتفال بفوز الرئيس #نبيه_بري رئيساً لـ #مجلس_النواب اللبناني -5 pic.twitter.com/i1q901Ym3I
— nbnlebanon (@nbntweets) May 31, 2022
التحضيرات في #عين_التينة للاحتفال بفوز الرئيس #نبيه_بري رئيساً لـ #مجلس_النواب اللبناني -5 pic.twitter.com/i1q901Ym3I
احتفالات في #عين_التينة بعد اعلان فوز الرئيس #نبيه_بري رئيساً لـ #مجلس_النواب اللبناني -10 pic.twitter.com/JzdfILrw60
— nbnlebanon (@nbntweets) May 31, 2022
احتفالات في #عين_التينة بعد اعلان فوز الرئيس #نبيه_بري رئيساً لـ #مجلس_النواب اللبناني -10 pic.twitter.com/JzdfILrw60