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لبنان
إبتداءً من الغدّ... هذا سعر الترابة
Lebanon 24
31-05-2022
|
06:28
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أصدرت وزارة الصناعة بياناً حدّدت فيه سقف سعر مبيع طن الترابة السوداء ( باب المصنع ) بمليون وثماني مائة وعشرين ألف ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر اعتباراً من غد الأربعاء 1/6/2022 ولغاية 7/6/2022 ضمناً. لا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة.
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وستحدّد وزارة الصناعة سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعياً.
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