أول كلمة لبو صعب بعد انتخابه نائباً لرئيس مجلس النواب.. ماذا قال؟

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بعد انتخابه نائباً لرئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قال النائب الياس بو صعب في كلمة أمام النواب: "هذه هي الديمقراطية الصحيحة، وأحيي زميلي النائب غسان سكاف وأشكره على هذه المنافسة الشريفة التي حصلت.. نعم، علينا أن نتعاون جميعاً من أجل لبنان ونأمل أن نتقارب في العمل من أجل المصلحة العامة".