جدلٌ جديد في مجلس النواب.. ما سببه؟

خلال جلسة مجلس النواب اليوم، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أن المرشحين لأمانة سر مجلس النواب هم: آلان عون - زياد حواط - فراس حمدان - هادي أبو الحسن - ميشال الدويهي.

وبحسب الدستور، فإن هناك أميني سرّ للمجلس النيابي، ما يعني أنه سيتم اختيار شخصين من المرشحين الـ5 في حال نيلهما 65 صوتاً.

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وقبيل انطلاق عملية التصويت لأميني السر، حصل جدلٌ كبير على آلية الاقتراع بين النواب، وكان هناك اختلافات حول كيفية ذلك بين الرئيس نبيه بري وبعض النواب.

يُشار إلى أن الأمين السر الأول يجب أن يكون درزي المذهب في حين أن الثاني يجب أن يكون ماروني المذهب.