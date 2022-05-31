Advertisement

لبنان

جدلٌ جديد في مجلس النواب.. ما سببه؟

Lebanon 24
31-05-2022 | 06:36
A-
A+
Doc-P-957762-637896013090075535.JPG
Doc-P-957762-637896013090075535.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
خلال جلسة مجلس النواب اليوم، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أن المرشحين لأمانة سر مجلس النواب هم: آلان عون - زياد حواط - فراس حمدان - هادي أبو الحسن - ميشال الدويهي.
 
وبحسب الدستور، فإن هناك أميني سرّ للمجلس النيابي، ما يعني أنه سيتم اختيار شخصين من المرشحين الـ5 في حال نيلهما 65 صوتاً. 
Advertisement
 
وقبيل انطلاق عملية التصويت لأميني السر، حصل جدلٌ كبير على آلية الاقتراع بين النواب، وكان هناك اختلافات حول كيفية ذلك بين الرئيس نبيه بري وبعض النواب. 
 
يُشار إلى أن الأمين السر الأول يجب أن يكون درزي المذهب في حين أن الثاني يجب أن يكون ماروني المذهب.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:39 | 2022-05-31
07:21 | 2022-05-31
07:13 | 2022-05-31
07:12 | 2022-05-31
07:11 | 2022-05-31
07:09 | 2022-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website