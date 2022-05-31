برّي "يدكّ" أسوار النواب: "شو في وراكن؟"

أبدى أحد النواب اعتراضه على طريقة انتخاب أمناء سر مجلس النواب، فقال: "بهذه الطريقة منبقى لبكرا".

عندها، ردّ الرئيس نبيه بري بالقول: "شو في وراكن شغل ليش؟".