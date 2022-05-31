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لبنان

برّي "يدكّ" أسوار النواب: "شو في وراكن؟"

Lebanon 24
31-05-2022 | 06:46
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أبدى أحد النواب اعتراضه على طريقة انتخاب أمناء سر مجلس النواب، فقال: "بهذه الطريقة منبقى لبكرا".
 
عندها، ردّ الرئيس نبيه بري بالقول: "شو في وراكن شغل ليش؟". 
 
 
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