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لبنان

حريق داخل محطة لتوزيع المحروقات في عاليه (صور)

Lebanon 24
31-05-2022 | 06:54
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أخمد عناصر من الدفاع المدني حريقا شبَّ داخل محطة لتوزيع المحروقات في عاليه.
يشار الى أن سرعة تدخل العناصر حالت دون امتداد النيران إلى باقي ارجاء المحطة.
وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.
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