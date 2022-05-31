حريق داخل محطة لتوزيع المحروقات في عاليه (صور)

أخمد عناصر من الدفاع المدني حريقا شبَّ داخل محطة لتوزيع المحروقات في عاليه.

يشار الى أن سرعة تدخل العناصر حالت دون امتداد النيران إلى باقي ارجاء المحطة.

وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.